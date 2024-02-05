Выдавала себя за работницу банка и присвоила почти 86 млн грн: в Киеве сообщено о подозрении злоумышленнице

Подозреваемая работала на должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из столичных банков, а после увольнения она и дальше притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.

Сообщено о подозрении 38-летней бывшей работницы банковского учреждения, которая мошенническим способом обманула двух клиентов банка на общую сумму почти 86 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемая работала в должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из столичных банков. После увольнения из банковского учреждения она и дальше притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.

Чтобы у «клиентов» не возникало подозрений, для создания соответствующей обстановки и поддержания имиджа работника банковского учреждения, мошенница арендовала подвальное помещение, находящееся под настоящим банковским отделением одного из банков.

Используя опыт работы с клиентами, создавая впечатление надежного лица и доверчивые отношения с состоятельными клиентами банка, подозреваемая обратилась к ним с просьбой одолжить деньги», — рассказали в прокуратуре.

Так, одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, связанного с обменом валют. Таким образом, она получила почти 32 млн гривен.

В противном случае женщина объясняла, что деньги ей нужные для приобретения недвижимости и получила более 54 млн гривен. Вырученные деньги женщина тратила на собственные нужды.

Злоумышленнице сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 900 тыс. гривен. Апелляционный суд по апелляционной жалобе прокуроров увеличил залог до 30 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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