Сведения о пересечении границы исключат из данных, которые вносятся об украинцах в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов

Верховная Рада собирается устранить коллизии в принятом законе о цифровизации военного учета, - опубликована таблица поправок.

Верховная Рада опубликовала перечень поправок, дополнительно внесенных в уже принятый закон о цифровизации военного учета 10062, согласно которому оформление документов военного учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект 10062, являющийся частью законодательства о мобилизации. Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не подписал его. Причиной является ряд неувязок, возникших из-за принятия одних правок и отклонения других во время голосования.

Ранее «Судебно-юридическая газета», опираясь на информацию о ходе рассмотрения поправок во время пленарного заседания, разобралась, как будет выглядеть документ, направленный на подпись спикеру парламента.

В частности, изменениями действующего закона фактически исключается норма о внесении в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о пересечении границы.

Так, новый п. 15 ч. 1 ст. 7 в редакции принятого Закона 10062 определяет, что в Реестр будут вноситься сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление).

Однако в действующем законе этот пункт 15 звучит так: «сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины».

Следовательно, судя по изменениям, соответствующие сведения о пересечении границы вноситься в Реестр не будут.

Следует заметить, что учтена поправка 124, автором которой выступал народный депутат Александр Завитневич и его коллеги звучала так: «дополнить пунктом 15 такого содержания «15) сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)» - а не изложить это пункт в новой редакции. С точки зрения юридической техники, поскольку такой пункт 15 уже есть в действующем законе, но его содержание иное, то новый закон должен либо дополнять действующий закон пунктом под номером «15-1», либо излагать действующий пункт 15 «в новой редакции» другого содержания.

Впрочем, текст поправок по устранению несогласований, опубликованный Верховной Радой, не содержит ответа на данный вопрос.

Вместе с тем, Реестр будет содержать сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину

В дальнейшем, Верховная Рада проголосует дополнительные поправки к законопроекту, чтобы его мог подписать Руслан Стефанчук. В частности, если сейчас предусматривается, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме норм, вступающих в силу после начала функционирования информационно-коммуникационной системы, владельцем (держателем) которой является Министерство обороны Украины, то есть, Реестра, то предлагаемые для дополнительного голосования изменения предполагают, что закон вступит в силу сразу после его опубликования.

Автор: Наталя Мамченко

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