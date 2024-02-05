Відомості про перетин кордону виключать з даних, які вносяться про українців до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Верховна Рада збирається усунути колізії в ухваленому законі про цифровізацію військового обліку, - опубліковано таблицю поправок.

Верховна Рада опублікувала перелік поправок, які додатково внесуть до вже ухваленого закону про цифровізацію військового обліку 10062, за яким оформлення документів військового обліку громадян України буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 10062, який є частиною законодавства про мобілізацію. Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не підписав його. Причиною є низка неузгодженостей, які виникли через прийняття одних правок та відхилення інших під час голосування.

Раніше «Судово-юридична газета», спираючись на інформацію про хід розгляду поправок під час пленарного засідання, розібралася, як буде виглядати документ, направлений на підпис спікеру парламенту.

Зокрема, змінами з чинного закону фактично виключається норма про внесення до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про перетин кордону.

Так, новий п. 15 ч. 1 ст. 7 у редакції ухваленого Закону 10062 визначає, що до Реєстру будуть вноситися відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок).

Однак у нині чинному законі цей пункт 15 звучить так: «відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України».

Отже, судячи зі змін, відповідні відомості про перетин кордону вноситися до Реєстру не будуть.

Слід зауважити, що врахована поправка 124, автором якої виступав народний депутат Олександр Завітневич та його колеги звучала так: «доповнити пунктом 15 такого змісту «15) відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)» - а не викласти цей пункт в новій редакції. З точки зору юридичної техніки, оскільки такий пункт 15 вже є у чинному законі, але його зміст інший, то новий закон мав би або доповнювати чинний закон пунктом під номером «15-1», або викладати чинний пункт 15 «у новій редакції» іншого змісту.

Втім, текст поправок для усунення незугодженостей, опублікований Верховною Радою, не містить відповіді на дане питання.

Разом із тим, Реєстр буде містити відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну

Надалі Верховна Рада проголосує додаткові поправки до законопроекту, щоб його міг підписати Руслан Стефанчук. Зокрема, якщо зараз передбачається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм, які набирають чинності після початку функціонування інформаційно-комунікаційної системи, власником (держателем) якої є Міністерство оборони України, тобто, Реєстру, то пропоновані для додаткового голосування зміни передбачають, що закону набуде сили відразу після його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

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