Руслан Стефанчук поки не підписав Закон про цифровізацію військового обліку, який є частиною законодавства про мобілізацію

Закон про розширення збору даних про українців у Реєстрі військовозобов’язаних і розміщення Реєстру за кордоном, прийнятий парламентом 16 січня, досі не направили на підпис спікеру Руслану Стефанчуку.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук станом на ранок 30 січня не підписав закон, за яким оформлення документів військового обліку громадян України буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 10062, який є частиною законодавства про мобілізацію.

Також «Судово-юридична газета», спираючись на інформацію про хід розгляду поправок під час пленарного засідання, розібралася, як буде виглядати документ, направлений на підпис спікеру парламенту.

Зокрема з урахуванням того, які пункти вже були у чинному законі, та які були додані до другого читання, та/або відхилені пленарним залом, до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062, зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

Втім, перед ухваленням закону секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко виступив проти розміщення таємної інформації на серверах іноземних партнерів.

До другого читання Комітет Верховної Ради з нацбезпеки запропонував цілу низку поправок, які значно видозмінювали законопроект. Зокрема, порівняльна таблиця до другого читання свідчить, що Комітет пропонував запровадити Електронний кабінет для підприємств для забезпечення ведення ними військового обліку їх працівників.

Під час голосування у пленарному залі низка поправок була поставлена на підтвердження і не набрала відповідної кількості голосів, однак базова ідея, закладена у цей проект – цифровізація даних про військовозобов’язаних для полегшення їх ідентифікації, а також збереження даних на серверах за кордоном, залишилися у фінальній редакції.

Наразі фінального тексту закону досі немає. Вочевидь, справа у тому, що деякі з поправок, які були схвалені чи відхилені залом входять у суперечність з іншими нормами закону.

У Верховній Раді не виключають, що даний закон доведеться доопрацювати.

Прикметно, що раніше керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що в Україні з’являться сертифікати військовозобов'язаних. «Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс», – пояснив голова фракції «Слуга народу».

Він сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Окремо Арахамія наголосив на доцільності так званої смартмобілізації: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

Автор: Наталя Мамченко

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