Верховна Рада ухвалила закон про зберігання персональних даних українців на закордонних серверах, який є частиною мобілізаційного законодавства

Фінальна редакція містить привʼязку реєстру військовозобовʼязаних до єдиного реєстру виборців.

Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому як закон законопроект 10062, який передбачає збір персональних даних українців у Єдиному реєстрі військовозобов’язаних. За даними народного депутата від «Голосу» Олександри Устінової, ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. Як зазначило Міноборони, це дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

До другого читання цей законопроект значно видозмінився. У тому числі, вже після прийняття в першому читанні там з’явилися норми про збереження даних українців за кордоном.

Під час розгляду у пленарному залі окремі поправки не пройшли, втім, поправка стосовно зберігання даних у «хмарі» набрала 228 голосів.

Детальніше про результати голосування та які поправки пройшли у фінальну редакцію розповіла народний депутат від «ЄС» Ірина Геращенко.

«ВР прийняла закон про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних #10062.

Це зміни до деяких ЗУ щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

До другого читання , на жаль, законопроєкт значно погіршили поправками, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних.

Опозиційним фракціям вдалося збити певні одіозні поправки.

В законі залишилися норми «ЄС» щодо автоматичного отримання УБД, для нас це принципово! З мільйону військовослужбовців, які брали участь у захисті держави, лише 20% отримали відповідний статус УБД. Процедура є бюрократичною і складною, потрібно збирати купу паперів, це принизливо й несправедливо. Законопроект це спрощує.

Також законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який привʼязаний до єдиного реєстру виборців.

Проект передбачає обробку зібраних особистих даних.

Цей законопроєкт по суті є частиною мобілізації, яка є важливою.

Нам вдалося збити поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми. Але, на жаль, з 26 наших принципових поправок враховано тільки 2 й закон до 2 читання погіршився. Зокрема, там є привʼязка реєстру військовозобовʼязаних до єдиного реєстру виборців.

За - 249 депутатів. Слуги дали лише 192 голоси. Додали ОПЗЖ і групи», - зазначила Ірина Геращенко.

Законопроект передбачає, що Кабмін має протягом місяця забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку переліку вимог до обробки інформації, що містить державну таємницю, та зберігається на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розміщені за кордоном.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня Верховна Рада готується схвалити законопроект 10062, який передбачає, що персональні дані українців, зокрема відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП), відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи), реквізити документа про освіту, відомості про форму навчання здобувачів освіти, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку, реквізити посвідчення водія і багато інших будуть зібрані у Єдиному реєстрі військовозобов’язаних.

В той же час, Головне юридичне управління Верховної Ради назвало неконституційними частину норм законопроекту 10062.

Автор: Наталя Мамченко

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