Народні депутати готуються прийняти закон про зберігання персональних даних українців на іноземних серверах, - партнери готові профінансувати

Новий закон передбачатиме, що результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на серверах за кордоном.

16 січня Верховна Рада готується схвалити законопроект 10062, який передбачає, що персональні дані українців, зокрема відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП), відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи), реквізити документа про освіту, відомості про форму навчання здобувачів освіти, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку, реквізити посвідчення водія і багато інших будуть зібрані у Єдиному реєстрі військовозобов’язаних.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062 найближчим часом зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

«Ми досі не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз непридатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний Реєстр.

Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери і нашої інформації у так званих «хмарах», тобто, вона буде зберігатися фактично на «хмарах» на серверах наших партнерів за кордоном.

По-перше вони готові платити за це. І передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 млн доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації», - пояснила Устінова.

Міністерство оборони України та Генштаб заявили, що підтримують законопроект.

«Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО», - зазначає Міноборони.

В той же час, Головне юридичне управління Верховної Ради назвало неконституційними частину норм законопроекту 10062.

Зокрема, ГЮУ зазначає, що інформація стосовно невизначеного кола осіб (персональні дані) оброблятиметься суб'єктами у невизначених законом обсягах протягом невизначених законом строків, і відповідна обробка персональних даних не буде передбачуваною та прогнозованою (щодо способів та обсягу) для володільців персональних даних.

«При цьому: не вбачається можливості оцінити адекватність, відповідність та ненадмірність персональних даних, які планується обробляти в Реєстрі;

чутливі персональні дані зможуть піддаватися автоматизованій обробці, незважаючи на те, що внутрішнє законодавство не забезпечуватиме відповідних гарантій;

положеннями поданого законопроекту не визначено строки зберігання отриманої інформації, необхідність її оновлення тощо.

Відтак, такі положення законопроекту:

не відповідають частині другій статті 32 Конституції України, згідно з якою «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»;

не враховують: правові позиції Конституційного Суду України, висловлені зокрема у Рішенні від 11 жовтня 2018 року № 7-р/2018, практику Європейського суду з прав людини , вимоги статті 12 Загальної декларації прав людини, статті 17 Міжнародного Пакту про громадські та політичні права, статті 8 Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)», принципи 3 та 7 «Зберігання інформації» Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (87)15;

не узгоджуються з положеннями статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», - зазначили у ГЮУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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