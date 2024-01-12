Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

Масив персональних даних про українських призовників, військовозобов’язаних та резервістів буде зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. Про це розповіла член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062 найближчим часом.

Так, 11 січня Верховна Рада розпочала розгляд поправок до другого читання до законопроекту 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.

Навіщо зберігати дані про українців за кордоном

В свою чергу, Олександра Устінова, коментуючи початок процедури прийняття законопроекту в цілому, вказала, що він вирішує проблему відсутності електронного реєстру після 10 років війни, забезпечуючи повну картину щодо кількості військовослужбовців, їх місцезнаходження та придатності до служби.

За її словами, партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на реалізацію цього проекту, що покриє витрати на зберігання інформації на тривалий період. Законопроект передбачає зберігання інформації на безпечних «хмарах» та серверах партнерів за кордоном. Це забезпечить фінансову підтримку та захист від можливих втрат даних внаслідок подій, таких як атаки чи природні катастрофи.

«Прямо зараз (10 січня – прим. ред.) іде голосування за законопроект 10062.

У нас досі немає Електронного реєстру військовослужбовців. Тобто, ми не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз непридатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний Реєстр.

Цей законопроект дуже просив, і була закрита зустріч з військовим керівництвом, і Генерал Залужний, і Генерал Шаптала, і міністр оборони Умєров.

Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери і нашої інформації у так званих «хмарах», тобто, вона буде зберігатися фактично на «хмарах» на серверах наших партнерів за кордоном.

По-перше вони готові платити за це. І передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 млн доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації», - пояснила Устінова.

Що за дані потраплять до Реєстру

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поправки до другого читання передбачають, що до Реєстру потраплять різні персональні дані, зокрема

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП)

реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії)

відомості про громадянство (зміну громадянства)

відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи)

відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)

реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність)

відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти

відомості про досвід роботи за спеціальністю

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності

відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку

відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акта до суду)

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови)

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

відомості про володіння іноземними мовами

відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї

відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки

реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія)

відомості про внутрішньопереміщену особу

відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації тощо.

Актуалізація бази даних Реєстру буде здійснюватися на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, базами даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що цей законопроект «направлений на те, щоб ми всі розуміли і оперували однаковими цифрами стосовно людей: скільки людей в Україні, скільки за кордоном, скільки з них мобілізаційного віку, скільки призовного віку».

«Це об'єднання реєстрів для того, щоб система, яка працює в Міністерстві оборони під назвою: «Оберіг», могла автоматично працювати без втручання людей для того, щоб пізніше зробити так звану смарт-мобілізацію», - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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