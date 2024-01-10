Парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію

У Верховній Раді триває дискусія, чи означатиме прийняття законопроекту про мобілізацію за основу 11 січня те, що вони фактично схвалять текст Кабміну.

Джерело фото: rada.gov.ua

Між народними депутатами стався спір стосовно того, як приймати законопроект Кабміну про посилення мобілізації – а саме, чи означатиме голосування законопроекту 10378 за основу те, що вони фактично ухвалили той текст, який зареєстрував Уряд – без змін.

Так, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 січня під час засідання парламенту сказав дослівно наступне.

«Я хочу всіх заспокоїти і сказати про те, що мобілізацію ми будемо розглядати завтра. Це два законопроекти.

Один – це 10062 і інший, який безпосередньо мобілізація. Один направлений на те, щоб ми всі розуміли і оперували однаковими цифрами стосовно людей: скільки людей в Україні, скільки за кордоном, скільки з них мобілізаційного віку, скільки призовного віку.

Це об'єднання реєстрів для того, щоб система, яка працює в Міністерстві оборони під назвою: «Оберіг», могла автоматично працювати без втручання людей для того, щоб пізніше зробити так звану смарт-мобілізацію, коли ми, базуючись на потенціалі та на навичках людини, пропонували їй ті військові посади, які потрібно пропонувати.

А другий – безпосередньо наступна хвиля мобілізації, де є багато речей, які треба доопрацьовувати та покращувати. Ми на комітеті працюємо вже п'ятий день над цим питанням, дуже багато речей треба виправляти.

Тому ми хочемо запропонувати на завтра рішення для того, щоб не втрачати два тижні, ми всі розуміємо, що мобілізацію все одно треба робити, просто її треба, так звано, покращувати саму процедуру. Тому ми запропонуємо перше читання, але з урахуванням пропозицій комітету. Пропозиції комітету напрацьовуються і будуть завтра представлені в цій залі», - зазначив він.

Отже, Давид Арахамія вважає, що рішення парламенту означитиме прийняття тексту законопроекту в тій редакції, яку запропонує Комітет з нацбезпеки.

В свою чергу, членкиня парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська («Голос») заявила, що прийняття за основу законопроекту відповідно до регламенту означає лише те, що його ухвалено у першій редакції, яку надав Кабмін.

«Давид Арахамія з трибуни Парламенту оголосив на початку засідання, що завтра буде перше читання по урядового законопроекту по мобілізації.

Почались різні маніпуляції з приводу, що перше читання буде розглядатись з пропозиціями профільного комітету Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Хочу нагадати і підкреслити, що жодних рекомендацій /правок і т. д. в першому читанні бути не може згідно регламенту. Правки можуть готуватись і подаватись вже до другого читання ! До слова, там цілий масив правок.

Відтак, зал має зібрати голоси на текст Уряду з усім масивом його проблемних питань і антиконституційних норм», - зауважила вона.

На це народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін зазначив, що вона «не права». «Ти не права. Голосування за основу з урахуванням пропозицій комітету унеможливить збереження зашкварних чи сумнівних норм у другому читанні, тому так варто робити», - підкреслив він.

На що народний депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс зазначив, що «правки, які повинні відповідати позиції Комітету, мають все одно бути подані до другого читання. І от тут обовʼязку їх прийняти, враховуючи рішення комітету до першого читання, я не знайшов в регламенті. Але, як правило, так відбувалося не раз».

Отже, рішення про прийняття за основу законопроекту 10378 буде означати те, що його ухвалили в тому вигляді, який подав спочатку Кабмін. А будь-які доопрацювання можливі вже до другого читання. В тому числі, вже до другого читання можуть врахувати те, що рекомендує виправити у законопроекті Комітет з нацбезпеки під час свого засідання 11 січня.

Слід нагадати, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань соціальної політики, очолюваний Галиною Третьяковою, запропонував Комітету з нацбезпеки а результатами розгляду у першому читанні основного законопроекту Кабміну та альтернативних до нього №10378-1, №10378-2 і №10378- 3, на основі урядового проекту 10378 підготувати інший законопроект, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки.

Отже, вже після розгляду у першому читанні проекту Кабміну про посилення мобілізації 10378 Комітет з нацбезпеки, на думку Комітету соцполітики, має внести новий законопроект із врахуванням:

положень альтернативних законопроектів;

пропозицій Міністерства соціальної політики України, викладених у висновку Комітету;

вилучення положень, якими вносяться зміни до статті 25 Кодексу законів про працю.

При цьому Мінсоцполітики пропонує встановити у статті 23 Закону про мобілізацію, яка регулює відстрочку від призову, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених цією статтею, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК в порядку, визначеному Міністерством оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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