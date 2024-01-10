Парламентарии не пришли к согласию, как рекомендации Комитета по нацбезопасности повлияют на финальную редакцию законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде продолжается дискуссия о том, будет ли принятие законопроекта о мобилизации за основу 11 января означать то, что они фактически одобрят текст Кабмина.

Источник фото: rada.gov.ua

Между народными депутатами произошел спор относительно того, как принимать законопроект Кабмина об усилении мобилизации – а именно, будет ли голосование законопроекта 10378 за основу означать то, что они фактически приняли тот текст, который зарегистрировало Правительство – без изменений.

Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 10 января на заседании парламента сказал дословно следующее.

«Я хочу всех успокоить и сказать, что мобилизацию мы будем рассматривать завтра. Это два законопроекта.

Один – это 10062 и другой, непосредственно мобилизация. Один направлен на то, чтобы мы все понимали и оперировали одинаковыми цифрами по отношению к людям: сколько людей в Украине, сколько за границей, сколько из них мобилизационного возраста, сколько призывного возраста.

Это объединение реестров для того, чтобы система, работающая в Министерстве обороны под названием «Оберег», могла автоматически работать без вмешательства людей для того, чтобы позже сделать так называемую смарт-мобилизацию, когда мы, основываясь на потенциале и навыках человека, предлагавшего ему те военные должности, которые нужно предлагать.

А второй – непосредственно следующая волна мобилизации, где есть много вещей, которые нужно дорабатывать и улучшать. Мы на комитете работаем уже пятый день над этим вопросом, очень многое надо исправлять.

Поэтому мы хотим предложить на завтра решение для того, чтобы не терять две недели, мы все понимаем, что мобилизацию все равно нужно делать, просто ее нужно так называемо улучшать саму процедуру. Потому мы предложим первое чтение, но с учетом предложений комитета. Предложения комитета нарабатываются и будут представлены завтра в этом зале», - отметил он.

Итак, Давид Арахамия считает, что решение парламента будет означать принятие текста законопроекта в той редакции, которую предложит Комитет по нацбезопасности.

В свою очередь, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская («Голос») заявила, что принятие за основу законопроекта в соответствии с регламентом означает лишь то, что он принят в первой редакции, которую предоставил Кабмин.

«Давид Арахамия с трибуны Парламента объявил в начале заседания, что завтра будет первое чтение по правительственному законопроекту по мобилизации.

Начались разные манипуляции по поводу того, что первое чтение будет рассматриваться с предложениями профильного комитета Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

Хочу напомнить и подчеркнуть, что никаких рекомендаций/правок и т. д. в первом чтении быть не может согласно регламенту. Правки могут готовиться и подаваться уже ко второму чтению! Кстати, там целый массив правок.

Следовательно, зал должен собрать голоса на текст Правительства со всем массивом его проблемных вопросов и антиконституционных норм», - отметила она.

На это народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин отметил, что она «не права». «Ты не права. Голосование за основу с учетом предложений комитета исключит возможность сохранения зашкварных или сомнительных норм во втором чтении, поэтому так следует делать», - подчеркнул он.

На что народный депутат от «Слуги народа» Игорь Фрис отметил, что «правки, которые должны соответствовать позиции Комитета, должны быть все равно поданы ко второму чтению. И вот здесь обязанность их принять, учитывая решение комитета до первого чтения, я не нашел в регламенте. Но, как правило, так происходило не раз».

Следовательно, решение о принятии за основу законопроекта 10378 будет означать то, что его приняли в том виде, который подал изначально Кабмин. А любые доработки возможны уже ко второму чтению. В том числе уже ко второму чтению могут учесть то, что рекомендует исправить в законопроекте Комитет по нацбезопасности.

Следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, предложил Комитету по нацбезопасности и результатам рассмотрения в первом чтении основного законопроекта Кабмина и альтернативных ему №10373-8-1, 2 и №10378-3, на основе правительственного проекта 10378 подготовить другой законопроект, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады членами Комитета по вопросам национальной безопасности.

Следовательно, уже после рассмотрения в первом чтении проекта Кабмина об усилении мобилизации 10378 Комитет по нацбезопасности, по мнению Комитета соцполитики, должен внести новый законопроект с учетом:

положений альтернативных законопроектов;

предложений Министерства социальной политики Украины, изложенных в заключении Комитета;

исключение положений, вносящих изменения в статью 25 Кодекса законов о труде.

При этом Минсоцполитики предлагает установить в статье 23 Закона о мобилизации, которая регулирует отсрочку от военнообязанных призыва, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным этой статьей, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК в порядке, определенном Министерством обороны.

Автор: Наталя Мамченко

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