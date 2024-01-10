Международные резервы Украины резко выросли: в НБУ сообщили, что помогло

В целом за 2023 год международные резервы Украины выросли на 42%.

Национальный банк Украины сообщил, что международные резервы страны, по предварительным данным, в декабре после четырех месяцев снижения выросли на $1 млрд 722,7 млн, или на 4,4% и достигли уровня $40 млрд 507,9 млн, что является вторым в истории показателем после июля 2023г. Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

«Они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», - отметили в Нацбанке.

Уточняется, что за прошлый год международные резервы Украины выросли на 42%, или $12,01 млрд.

Чистые международные резервы в декабре увеличились на $1 млрд 167,5 млн, или 4,3%, а за прошлый год их рост составил 54,9%, или $10,05 млрд.

Ранее сообщалось, что три банка Украины будут готовить программы капитализации или реструктуризации.

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