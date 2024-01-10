Міжнародні резерви України різко зросли: у НБУ повідомили, що допомогло

Загалом за 2023 рік міжнародні резерви України зросли на 42%.

Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви країни, за попередніми даними, у грудні після чотирьох місяців зниження зросли на $1 млрд 722,7 млн, або на 4,4% і досягли рівня $40 млрд 507,9 млн, що є другим в історії показником після липня 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі НБУ.

«Вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — зазначили у Нацбанку.

Уточняється, що загалом за минулий рік міжнародні резерви України зросли на 42%, або $12,01 млрд.

Чисті міжнародні резерви в грудні збільшилися на $1 млрд 167,5 млн, або 4,3%, а загалом за минулий рік їх зростання становило 54,9%, або $10,05 млрд.

Раніше ми писали, що три банки України готуватимуть програми капіталізації чи реструктуризації.

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