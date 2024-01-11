На Хмельниччині лікар вимагав із засуджених хабарі за надання медичних послуг

Слідчі встановили, що керівник лікарні неодноразово вимагав та отримував гроші від засудженого, який потребував термінового лікування.

Фото: поліція

На Хмельниччині викрили керівника лікарні, який вимагав із засуджених хабарі за надання медичних послуг. Про це інформує пресслужба поліції.

Зазначається, що медик упродовж декількох місяців вимагав і отримував кошти від засудженого, який потребував термінового лікування.

До того, будучи членом лікарської комісії, обіцяв за 5000 доларів неправомірної вигоди посприяти в безперешкодному оформленні другої групи інвалідності. В іншому випадку - створювалися штучні перешкоди та затягувався процес оформлення відповідних документів.

Слідство зафіксувало факти отримання лікарем грошей, частину яких він встиг витратити.

Лікарю повідомили про підозру, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

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