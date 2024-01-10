Фізособа здійснює незалежну професійну діяльність і не сплачує ЄСВ: у податковій вказали на відповідальність

У ДПС пояснили, яка відповідальність застосовується до фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність без взяття її на облік в контролюючих органах як платника єдиного внеску.

Фото: if.tax.gov.ua

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області повідомило, що у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платником єдиного внеску, на фізособу, яка провадить незалежну професійну діяльність, накладають штраф у розмірі десяти Неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ). Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Крім того, контролюючим органом застосовуються штрафні санкції за несплату/неперерахування або несвоєчасну сплату/несвоєчасне перерахування єдиного внеску; за несвоєчасне нарахування платником єдиного внеску; несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску, передбачені пп. 2, 3, та 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464.

Відповідно до ст. 165 прим. 1 КУАП за порушення порядку нарахування єдиного внеску, неподання, несвоєчасне подання звітності щодо єдиного внеску на особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, накладають штраф від тридцяти до сорока НМДГ.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій ст. 165 прим. 1 КУАП, тягнуть за собою накладення штрафу на особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від сорока до п'ятдесяти НМДГ.

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