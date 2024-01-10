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  1. В Украине

Физлицо осуществляет независимую профессиональную деятельность и не платит ЕСВ: в налоговой указали на ответственность

18:16, 10 января 2024
В ГНС пояснили, какая ответственность применяется к физическому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность без взятия его на учет в контролирующих органах как плательщика единого взноса.
Физлицо осуществляет независимую профессиональную деятельность и не платит ЕСВ: в налоговой указали на ответственность
Фото: if.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщило, что в случае уклонения от взятия на учет или несвоевременной подачи заявления о взятии на учет плательщиком единого взноса, на физлицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, налагают штраф в размере десяти Необлагаемый налогом минимум доходов граждан (НМДГ). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, контролирующим органом применяются штрафные санкции за неуплату/неперечисление или несвоевременную уплату/несвоевременное перечисление единого взноса; за несвоевременное начисление плательщиком единого взноса; несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности о начислении единого взноса, предусмотренные пп. 2, 3 и 7 ч. 11 ст. 25 Закона №2464.

Согласно ст. 165 экз. 1 КУАП за нарушение порядка начисления единого взноса, непредставления, несвоевременное представление отчетности о едином взносе на лицо, обеспечивающее себя работой самостоятельно, налагают штраф от тридцати до сорока НМДГ.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой ст. 165 прим. 1 КУАП, влекут наложение штрафа на лицо, обеспечивающее себя работой самостоятельно, от сорока до пятидесяти НМДГ.

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