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  1. В мире

Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в рф

07:52, 11 января 2024
В МИД страны говорят, что должны быть представлены доказательства.
Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в рф
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Словакия отказалась подписывать декларацию, содержащую осуждение поставок ракет из КНДР в рф. Об этом сообщает TASR.

Министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что Братислава "последовательно выступает" за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН.

"Мы не собираемся делать это (осуждать нарушение санкций – ред.) только потому, что кто-то подходит к нам и говорит, что он так думает, но не собирается предоставлять нам доказательства в подтверждение этому", - сказал он.

По его словам, Словакия готова присоединиться к декларации, как только будут представлены доказательства.

"Я уверяю вас: как только у нас будут доказательства в своем распоряжении, и они убедят нас, в частности, международное сообщество на уровне Совета безопасности, мы присоединимся к нему", - заявил министр.

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