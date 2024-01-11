В Украине сообщили о подозрении экс-судье из Донецкой области, которая перешла на сторону врага и заняла должность в незаконном «суде»

Жінка добровільно була призначена на псевдопосаду «судьи Центрально-Городского межрайонного суда г. Горловки днр».

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене жительнице Донецкой области, которая была судьей до оккупации. Затем она перешла на сторону врага и получила "должность" в незаконно созданном оккупантами суде. Об этом сообщает ОГП.

По данным следствия, весной 2014 года действующая судья одного из районных судов Донецкой области изменила присяге. Она решила оказывать помощь рф и незаконному государственному образованию "днр" в проведении противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины. А в дальнейшем женщина добровольно дала согласие и была назначена на должность "судьи Центрально-Городского межрайонного суда г. Горловки днр".

Подозреваемая осуществляла правосудие от имени "днр", противоправно принимала судебные решения. Своими действиями она оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины и продолжении оккупации части территории.

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