В ТЦК разъяснили, какие бывают виды повесток: список

Вручение повестки означает, что человек обязан явиться в территориальный центр комплектования для уточнения своих военно-учетных данных.

В Винницком областном ТЦК СП рассказали, какие виды есть виды повесток для военнообязанных.

Там объяснили, что повестка еще не означает автоматической отправки в воинскую часть, поэтому многие впадают в совершенно безосновательную панику.

«Следует понимать, что вручение повестки лишь означает, что человек обязан явиться в территориальный центр комплектования для уточнения своих военно-учетных данных», – говорится в сообщении.

В Украине существует несколько видов повесток:

для уточнения учетных данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии;

для отправки в воинскую часть.

В ТЦК добавили, что все военнообязанные граждане Украины должны состоять на учете в ТЦК и СП по месту жительства.

«В случае, если военнообязанный сменил место жительства, он должен стать на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. Проверить или обновить свои данные можно по личному обращению в соответствующий Территориальный центр комплектования», – говорится в сообщении.

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