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  1. В Україні

У ТЦК роз’яснили, які бувають види повісток: перелік

07:00, 11 січня 2024
Вручення повістки означає, що людина зобовʼязана зʼявитись до територіального центру комплектування для уточнення своїх військово-облікових даних.
У ТЦК роз’яснили, які бувають види повісток: перелік
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У Вінницькому обласному ТЦК СП розповіли, які види є види повісток для військовозобов’язаних.

Там пояснили, що повістка ще не означає автоматичної відправки до військової частини, тому багато хто впадає в абсолютно безпідставну паніку.

«Варто розуміти що вручення повістки лише означає, що людина зобовʼязана зʼявитись до територіального центру комплектування для уточнення своїх військово-облікових даних», – йдеться у повідомленні.

В Україні існує декілька видів повісток:

  • для уточнення облікових даних;
  • для проходження військово-лікарської комісії;
  • для відправки у військову частину.

У ТЦК додали, що всі військовозобов’язані громадяни України мають перебувати на обліку в ТЦК та СП за місцем проживання.

«У випадку, якщо військовозобов’язаний змінив місце проживання, він повинен стати на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Перевірити або поновити свої дані можливо за особистим зверненням до відповідного Територіального центру комплектування», – йдеться у повідомленні.

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