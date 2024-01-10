Які продукти подорожчали найбільше за останній рік: відповідь Держстату

В середньому за 2023 рік ціни на продукти були вищими, ніж у 2022 році.

Державну службу статистики України повідомила, що середні ціни на продукти харчування в країні у грудні 2023 року порівняно з кінцем 2022 року зросли на 4,0%. Про це йдеться на офіційному сайті Держстату.

У відомстві зазначають, що серед продуктів найбільше подорожчали м'ясо та м'ясопродукти - на 12,9%, олія - на 9,9% та молоко - на 9,7%.

Також ціни піднялися на сир та м'який сир - на 7,5%, хліб - на 7,0%, безалкогольні напої - на 6,9%, риба та продукти з риби - на 4,1%, овочі - на 3,0%, фрукти - на 2,2%.

Водночас подешевшали наступні продукти: макаронні вироби - на 0,3%, хліб та хлібопродукти - на 2,8%, цукор - на 5,8%, яйця - на 9,5%, соняшникова олія - на 14,9%.

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