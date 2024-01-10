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Какие продукты подорожали больше всего за последний год: ответ Госстата

17:59, 10 января 2024
В среднем за 2023 год цены на продукты были выше, чем в 2022 году.
Какие продукты подорожали больше всего за последний год: ответ Госстата
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Государственная служба статистики Украины сообщила, что средние цены на продукты питания в стране в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%. Об этом говорится на официальном сайте Госстата.

В ведомстве отмечают, что среди продуктов больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 12,9%, масло - на 9,9% и молоко - на 9,7%.

Также цены поднялись на сыр и мягкий сыр – на 7,5%, хлеб – на 7,0%, безалкогольные напитки – на 6,9%, рыба и продукты из рыбы – на 4,1%, овощи – на 3,0%, фрукты – на 2,2%.

В то же время подешевели следующие продукты: макаронные изделия – на 0,3%, хлеб и хлебопродукты – на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, подсолнечное масло – на 14,9%.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение недели будут работать продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: даты и локации.

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