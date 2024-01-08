В Киеве в течение недели будут работать продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: даты и локации

В Киеве все готово к запуску продуктовых сельскохозяйственных ярмарок, где местные жители будут иметь возможность приобрести свежие и качественные продукты непосредственно от фермеров из разных регионов Украины.
Согласно сообщению Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, на этой неделе, с 9 по 14 января, в столице состоятся продуктовые ярмарки. В этих местах покупателей ожидает многообразие свежих и качественных продуктов, которые будут предлагать фермеры из разных уголков страны.
Так, 9 января (вторник) ярмарки будут проходить в:
Голосеевском районе - просп. Науки, 88;
Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.
10 января (среда) в:
Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;
Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
Подольском районе - просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
11 января (четверг) в:
Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;
Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;
Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
12 января (пятница) в:
Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;
Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Ковальский (у границ улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);
Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.
13 января (суббота) в:
Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);
Деснянском районе - ул. Александры Экстер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной Калины), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской);
Днепровском районе - ул. Амвросия Бучмы, 2-10;
Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;
Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липкивского и Богдановской);
Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
14 января (воскресенье) в:
Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;
Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:
КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;
КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;
КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.
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