В Киеве в течение недели будут работать продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: даты и локации

С 9 по 14 января, в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки и будут работать коммунальные рынки.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве все готово к запуску продуктовых сельскохозяйственных ярмарок, где местные жители будут иметь возможность приобрести свежие и качественные продукты непосредственно от фермеров из разных регионов Украины.

Согласно сообщению Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, на этой неделе, с 9 по 14 января, в столице состоятся продуктовые ярмарки. В этих местах покупателей ожидает многообразие свежих и качественных продуктов, которые будут предлагать фермеры из разных уголков страны.

Так, 9 января (вторник) ярмарки будут проходить в:

Голосеевском районе - просп. Науки, 88;

Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

10 января (среда) в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе - просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.

11 января (четверг) в:

Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;

Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

12 января (пятница) в:

Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Ковальский (у границ улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);

Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

13 января (суббота) в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);

Деснянском районе - ул. Александры Экстер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной Калины), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской);

Днепровском районе - ул. Амвросия Бучмы, 2-10;

Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;

Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липкивского и Богдановской);

Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

14 января (воскресенье) в:

Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;

Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:

КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.