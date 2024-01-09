Предлагаемая законопроектом о мобилизации обязанность постоянно носить с собой военный билет не согласуется с нормами законодательства, - ГНЭУ Верховной Рады

Возникает вопрос, как мужчинам, снятым или исключенным с военного учета, например, по состоянию здоровья, и не имеющим военно-учетных документов, выполнить предусмотренную законопроектом об усилении мобилизации обязанность постоянно носить соответствующий документ, - ГНЭУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады проанализировало внесенный Кабмином 25 декабря законопроект об усилении мобилизации №10378. В частности, ГНЭУ указало, что предложенный запрет для уклоняющихся на осуществление операций с имуществом и ограничение в распоряжении деньгами не согласуется с Конституцией и действующим законодательством.

Также замечания ГНЭУ вызвали некоторые изменения ст. 20 Закона о правовом режиме военного положения, предусматривающие необходимость предъявления гражданами Украины во время военного положения военно-учетных документов.

Так, в ч. 4. ст. 20 Закона (в редакции проекта) устанавливается, что «в период действия военного положения граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского».

В ч. 5 этой статьи, что «совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов».

А в ч. 6 настоящей статьи, что «в условиях военного состояния оформления паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, относящегося к сфере управления Государственной миграционной службы, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов».

«Обращаем внимание, что согласно ч. 11 ст. 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военно-учетные документы представляются гражданам Украины, которые взяты на военный учет и признаны годными или временно непригодными к военной службе, им разъясняются права и обязанности, правила военного учета и ответственность за нарушение этих правил. А в ч. 1 ст. 34 этого закона (в редакции проекта) предусматривается, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, формируется военно-учетный документ в электронной форме.

Однако граждане, в том числе мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не поставленные на военный учет призывника, снятые или исключенные с военных учетов призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с ч. ч. 5, 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (например, по состоянию здоровья признаны непригодными к прохождению военной службы) не должны иметь военно-учетных документов, и на них не распространяются обязанности призывников, военнообязанных или резервистов, предусмотренные законодательством о воинской обязанности и военной службе, мобилизационной работе.

Вместе с тем предлагаемые предписания Закона не предусматривают, каким образом лицо должно сообщать о своем правовом статусе, а уполномоченные лица – проверять, принадлежит ли лицо к этим гражданам для выполнения предоставленных им полномочий. В конце концов это приведет к многочисленным нарушениям прав граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих статуса призывников, военнообязанных или резервистов», - указывает ГНЕУ.

Кроме того, в абз. 7 ч. 3 ст. 22 Закона о мобилизации и мобилизационной подготовке (в редакции проекта) устанавливается, что «другие военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения».

При этом в абз. 17 ч. 3 настоящей статьи предусматривается, что «для граждан, самостоятельно прибывших в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, время явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии».

Во-первых, как отмечает ГНЭУ, по предписанию абз. 7 ч. 3 ст. 22 Закона (в редакции проекта) следует, что граждане должны появляться каждый раз уточнять свои учетные данные через 20 дней со дня продления мобилизации. Учитывая, что с 24.02.2022 года общая мобилизация продолжалась каждый раз в 90 дней, постоянное уточнение своих данных (без имеющихся определенных изменений) гражданами не кажется обоснованным.

Во-вторых, положение абз. 17 ч. 3 ст. 22 Закона сформулировано недостаточно четко, чтобы можно было точно установить, какое время явки в ТЦК устанавливается для граждан в два месяца.

Кроме того, в ч. 6 ст. 22 Закона (в редакции проекта) указано, что в период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК (соответствующего подразделения Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки или разведывательного органа Министерства обороны Украины) или полицейского.

В этом контексте ГНЭУ отметило, что в действующем Законе «О Национальной полиции» предусмотрен исчерпывающий перечень оснований проверки документов.

Так, полицейский имеет право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность, и/или документов, подтверждающих соответствующее право лица, способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах, в случаях, четко определенных в ст. 32 Закона Украины «О Национальной полиции».

Во всех остальных случаях требование полицейского к гражданам Украины от 18 до 60 лет в период проведения мобилизации (кроме целевой) предъявить военно-учетный документ может быть расценено как неправомерное. Учитывая указанное, предложение проекта по обязательствам граждан Украины в период проведения мобилизации (кроме целевой) иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полицейского очевидно, требует необходимости пересмотра норм вышеупомянутого профильного законодательного акта.

Автор: Наталья Мамченко

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