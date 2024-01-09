Пропонований законопроектом про мобілізацію обов’язок постійно носити з собою військовий квиток не узгоджується з нормами законодавства, - ГНЕУ Верховної Ради

Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради проаналізувало внесений Кабміном 25 грудня законопроект про посилення мобілізації №10378. Зокрема ГНЕУ вказало, що запропонована заборона для ухилянтів на здійснення операцій з майном та обмеження у розпорядженні грошима не узгоджується з Конституцією та чинним законодавством.

Також зауваження ГНЕУ викликали деякі зміни до ст. 20 Закону про правовий режим воєнного стану, що передбачають необхідність пред’явлення громадянами України під час воєнного стану військово-облікових документів.

Так, у ч. 4. ст. 20 Закону (у редакції проекту) встановлюється, що «у період дії воєнного стану громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського».

У ч. 5 цієї статті, що «вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів»;

А у ч. 6 цієї статті, що «в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів».

«Звертаємо увагу, що згідно з ч. 11 ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» військово-облікові документи видаються громадянам України, які взяті на військовий облік і визнані придатними чи тимчасово непридатними до військової служби, їм роз’яснюються права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил. А у ч. 1 ст. 34 цього Закону (у редакції проекту) передбачається, що на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, формується військово-обліковий документ в електронній формі.

Проте громадяни, у тому числі чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не поставлені на військовий облік призовника, зняті або виключені з військових обліків призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (наприклад, за станом здоров’я визнані непридатними до проходження військової служби) не повинні мати військово-облікових документів, і на них не поширюються обов’язки призовників, військовозобов’язаних або резервістів, передбачені законодавством про військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну роботу.

Разом з тим, пропоновані приписи Закону не передбачають, яким чином особа повинна повідомляти про свій правовий статус, а уповноважені особи – перевіряти, чи особа належить до цих громадян для виконання наданих їм повноважень. Зрештою, це призведе до численних порушень прав громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не мають статусу призовників, військовозобов’язаних або резервістів», - вказує ГНЕУ.

Крім того, у абз. 7 ч. 3 ст. 22 Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку (у редакції проекту) встановлюється, що «інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, зобов’язані уточнити свої облікові данні через центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження».

При цьому, в абз. 17 ч. 3 цієї статті передбачається, що «для громадян, які самостійно прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації, на особливий період, час явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії».

По-перше, як зазначає ГНЕУ, з припису абз. 7 ч. 3 ст. 22 Закону (у редакції проекту) випливає, що громадяни повинні з’являтися щоразу уточнювати свої облікові данні через 20 днів з дня продовження мобілізації. Зважаючи на те, що з 24.02.2022 року загальна мобілізація продовжувалась кожного разу на 90 днів, то постійне уточнення своїх даних (без наявних певних змін) громадянами не видається обґрунтованим.

По-друге, положення абз. 17 ч. 3 ст. 22 Закону сформульоване недостатньо чітко, щоб можна було точно встановити, який саме час явки до ТЦК встановлюється для громадян у два місяці.

Крім того, у ч. 6 ст. 22 Закону (в редакції проекту) зазначено, що у період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника ТЦК (відповідного підрозділу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міністерства оборони України) або поліцейського.

У цьому контексті ГНЕУ зауважило, що у чинному Законі «Про Національну поліцію» передбачено вичерпний перелік підстав перевірки документів особи.

Так, поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у випадках, чітко визначених у ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію».

У всіх інших випадках вимога поліцейського до громадян України віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації (крім цільової) пред’явити військово-обліковий документ може бути розцінена як неправомірна. З огляду на зазначене, пропозиція проекту щодо зобов’язань громадян України у період проведення мобілізації (крім цільової) мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх за вимогою поліцейського вочевидь потребує необхідності перегляду норм вищезазначеного профільного законодавчого акту.

Автор: Наталя Мамченко

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