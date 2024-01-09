Мгновенное наказание за движение полосой общественного транспорта: в Киеве оштрафовали водителя Toyota, видео

Нарушителя ПДД во время патрулирования заметили инспекторы.

Источник фото: скриншот из видео Патрульной полиции

В Киеве на улице Большой Васильковской водитель автомобиля Toyota решил нарушить правила дорожного движения и выбрал для движения полосу для общественного транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Нарушителя ПДД во время патрулирования заметили инспекторы.

Блюстители порядка мгновенно догнали и остановили транспортное средство. На водителя полицейские вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу.

Согласно п. 17.1 ПДД на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.