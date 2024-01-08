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В Нацбанке прокомментировали вероятность наложения финансовых ограничений на уклонистов

16:10, 8 января 2024
Там отметили, что раскрывать информацию о клиентах банка можно только в очень редких случаях.
В Нацбанке прокомментировали вероятность наложения финансовых ограничений на уклонистов
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Как мы писали, 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что НБУ принял в известность законопроект и отметил, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка.

Однако впоследствии первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова прокомментировала вероятность наложения финансовых ограничений на уклонистом.

В контексте возможного принятия изменений в закон о мобилизации в обществе много говорят об ограничениях для военнообязанных, не явившихся в ТЦК для уточнения данных. Среди распространенных мнений – блокирование банковских карточных счетов.

Однако на сегодняшний день информацию о конкретном клиенте банка, и в частности состояние и номер его счета могут раскрывать третьим лицам только в очень ограниченных случаях, и зачастую речь идет исключительно о решении суда.

«Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы себя позиционировали как цифровую страну, я не думаю, что нам следует предпринимать такие финансовые репрессии, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации… Всего этого можно цивилизованным способом достичь», — говорит первая заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

О негативных последствиях подобных решений говорят и представители банковской сферы, отмечая, что ограничение прав на банковские услуги — это не только блокировка банковских счетов, арест карт или запрет на денежные переводы. Это еще и кредитные услуги, в том числе погашение кредитов — финучреждения могут столкнуться с их массовым невозвратом.

В законопроекте по усовершенствованию вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы (№10378), внесенных в Верховную Раду, описаны ограничения для уклоняющихся от службы.

Согласно предлагаемой новой ст. 20-1 Закона военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные ч. 3 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по сообщению руководителя ТЦК, вносятся в Единый реестр должников и к ним могут применяться следующие ограничения:

  • запрет выезда за границу;
  • запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
  • ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;
  • приостановка получения льгот и услуг от государства.

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