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У Нацбанку прокоментували ймовірність накладення фінансових обмежень на ухилянтів

16:10, 8 січня 2024
Там зазначили, що розкривати інформацію про клієнтів банку можна тільки у дуже окремих випадках.
У Нацбанку прокоментували ймовірність накладення фінансових обмежень на ухилянтів
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Як ми писали, 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Очільник Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що НБУ взяв до відома законопроєкт і зазначив, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Нацбанку. 

Однак згодом перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова прокоментувала ймовірність накладення фінансових обмежень на ухилянтів.

В контексті можливого ухвалення змін до закону про мобілізацію у суспільстві багато говорять про обмеження для військовозобов’язаних, які не з’явилися у ТЦК для уточнення даних. Серед поширених думок – блокування банківських карткових рахунків. 

Проте на сьогодні інформацію про конкретного клієнта банку, і зокрема стан і номер його рахунку можуть розкривати третім особам тільки у дуже обмежених випадках, і найчастіше йдеться виключно про рішення суду. 

«Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціювали як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші воєнкоми, ті плани мобілізації… Всього цього можна в цивілізований спосіб досягти», — каже перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Про негативні наслідки подібних рішень говорять і представники банківської сфери, зазначаючи, що обмеження прав на банківські послуги — це не тільки блокування банківських рахунків, арешт карток або заборона на грошові перекази. Це ще й кредитні послуги, у тому числі й погашення кредитів — фінустанови можуть зіткнутися з їхнім масовим неповерненням.

У законопроєукті щодо вдосконалення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (№10378), внесених до Верховної Ради, описані обмеження для тих, хто ухилятиметься від служби.

Згідно з пропонованою новою ст. 20-1 Закону військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки визначені ч. 3 ст. 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них можуть застосовуватися такі обмеження:

  • заборона виїзду за кордон;
  • заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
  • обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
  • обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;
  • відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;
  • призупинення отримання пільг та послуг від держави.

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