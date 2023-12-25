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Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про посилення мобілізації

22:36, 25 грудня 2023
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію та військовий облік, - вніс Кабмін.
Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про посилення мобілізації
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Під вечір 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію. Вніс законопроект, як раніше й анонсував Давид Арахамія, Кабмін.

Законопроект 10378 має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Текст наразі (станом на 22:36) на сайті Ради відсутній. Крім того, вочевидь, під напливом користувачів, «ліг» сайт парламенту.

Нагадаємо, раніше заступник голови Комітету Ради з нацбезпеки Марʼяна Безугла детально описала новації законопроекту у передфінальній версії. Також вона публікувала лист Головнокомандувача Валерія Залужного, який зокрема був проти ротації ТЦК та, де він заявив, що є необхідність вилучити із законопроекту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи.

Раніше ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Крім того, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Разом з тим, міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів.

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