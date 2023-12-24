Міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. В Україні

Міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів

20:44, 24 грудня 2023
Рустем Умєров зазначив, що фокус не на тому, як покарати людину, а «які категорії обмежень буде запроваджено - це вже колективні рішення».
Міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачатиме нові «правила гри» для ухилянтів, а також натякнув на «категорії обмежень», які можуть бути запроваджені. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

«Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета», - сказав він.

За словами Рустема Умєрова, які категорії обмежень будуть запроваджені — «це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування».

Міністр також додав, що останні півтора місяця влада займалася тим, що консолідувала бази даних з різних міністерств, і тепер бачить, скільки має бути чоловіків в Україні й скільки за кордоном.

Ще Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК.

Нагадаємо, раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

При цьому глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

Раніше ми писали про те, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації, а Мар’яна Безугла вигадала нові покарання для ухилянтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео