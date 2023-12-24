Міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів

Рустем Умєров зазначив, що фокус не на тому, як покарати людину, а «які категорії обмежень буде запроваджено - це вже колективні рішення».

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачатиме нові «правила гри» для ухилянтів, а також натякнув на «категорії обмежень», які можуть бути запроваджені. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

«Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета», - сказав він.

За словами Рустема Умєрова, які категорії обмежень будуть запроваджені — «це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування».

Міністр також додав, що останні півтора місяця влада займалася тим, що консолідувала бази даних з різних міністерств, і тепер бачить, скільки має бути чоловіків в Україні й скільки за кордоном.

Ще Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК.

Нагадаємо, раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

При цьому глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

Раніше ми писали про те, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації, а Мар’яна Безугла вигадала нові покарання для ухилянтів.

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