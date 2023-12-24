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Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

  1. В Україні

Повісток у Дії не буде ніколи, – Федоров

10:08, 24 грудня 2023
Глава Мінцифри Михайло Федоров спростував заяви щодо розсилки повісток через «Дію».
Повісток у Дії не буде ніколи, – Федоров
Джерело фото: MediaSapiens
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Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

«Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», – йдеться у повідомленні міністра.

Раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

Крім того, українців зможуть викликати до ТЦК електронними сповіщеннями: Рустем Умєров повідомив, хто їх отримає.

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