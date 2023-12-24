Повісток у Дії не буде ніколи, – Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров спростував заяви щодо розсилки повісток через «Дію».

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Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

«Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», – йдеться у повідомленні міністра.

Раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

Крім того, українців зможуть викликати до ТЦК електронними сповіщеннями: Рустем Умєров повідомив, хто їх отримає.

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