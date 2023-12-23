Українців зможуть викликати до ТЦК електронними сповіщеннями: Рустем Умєров повідомив, хто їх отримає

Рустем Умєров зазначив, що електронні запрошення можуть отримати чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

Фото: tsn.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, наразі розглядається можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

За його словами, спершу дані про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розділять на категорії.

«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», - пояснив міністр.

Умєров додав, що електронні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», - зазначив міністр.

Рустем Умєров зазначив, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Раніше ми писали, що в Україні працюють над законопроектом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.