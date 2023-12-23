Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Шегині-Медика» — віцеміністр Польщі

Польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв.

У суботу, 23 грудня, протести польських фермерів на пункті пропуску «Шегині-Медики» було призупинено. Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в соцмережі «X» (колишній Twitter).

За його словами, польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв:

- дотації на закупівлю кукурудзи;

- збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

- продовження кредитів ліквідності.

Також Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

Раніше ми писали, що Шмигаль пропонує запровадити загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Крім того, Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону.

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