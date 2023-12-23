Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска «Шегини-Медика» — вице-министр Польши

В субботу, 23 декабря, протесты польских фермеров на пункте пропуска «Шегини-Медики» были приостановлены. Новое правительство Польши ведет переговоры. Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в соцсети «X» (бывший Twitter).
По его словам, польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев:
- дотации на закупку кукурузы;
- сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;
- продление кредитов ликвидности.
Колодзейчак пообещал после нового года сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль предлагает ввести общий контроль на пунктах пропуска на границе с Польшей.
Кроме того, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы.
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