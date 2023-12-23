Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска «Шегини-Медика» — вице-министр Польши

Польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев.

В субботу, 23 декабря, протесты польских фермеров на пункте пропуска «Шегини-Медики» были приостановлены. Новое правительство Польши ведет переговоры. Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в соцсети «X» (бывший Twitter).

По его словам, польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев:

- дотации на закупку кукурузы;

- сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;

- продление кредитов ликвидности.

Колодзейчак пообещал после нового года сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль предлагает ввести общий контроль на пунктах пропуска на границе с Польшей.

Кроме того, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы.

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