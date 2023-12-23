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Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов: документы уже подали более 100 кандидатов

16:20, 23 декабря 2023
ВККС обнародовала список кандидатов, успешно подавших документы.
Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов: документы уже подали более 100 кандидатов
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на 21 декабря на занятие 550 должностей судей апелляционных судов успешно поданы документы 101 кандидатом.

Информация о кандидатах, успешно подавших документы для участия в конкурсе:

 

В ВККС напомнили, что подать документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что ВККС начала прием документов от кандидатов на 550 вакантных должностей судей апелляционной инстанции. В конкурсе могут принять участие судьи, юристы (адвокаты), преподаватели юридических вузов, ученые, отвечающие квалификационным требованиям.

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