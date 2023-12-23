Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов: документы уже подали более 100 кандидатов

ВККС обнародовала список кандидатов, успешно подавших документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на 21 декабря на занятие 550 должностей судей апелляционных судов успешно поданы документы 101 кандидатом.

Информация о кандидатах, успешно подавших документы для участия в конкурсе:

В ВККС напомнили, что подать документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что ВККС начала прием документов от кандидатов на 550 вакантных должностей судей апелляционной инстанции. В конкурсе могут принять участие судьи, юристы (адвокаты), преподаватели юридических вузов, ученые, отвечающие квалификационным требованиям.

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