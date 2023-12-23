В Офисе Президента назвали приоритетные действия для повышения эффективности санкций против рф

По словам Подоляка, санкции способны дожать путина прекратить войну против Украины.

Источник фото: АрміяInform

Главный советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одной из важнейших задач является полное лишение россии финансовых ресурсов для ведения войны против Украины.

Он поделился приоритетами для повышения эффективности санкций против россии, указав несколько ключевых направлений:

- Проведение тщательного анализа эффективности имеющихся ограничений и методов их обхода для дальнейшего совершенствования санкционной политики.

- Разработка специального правового статуса для россии, что откроет возможности для противодействия "вторичным" санкциям и частным компаниям, которые помогают обходить важные секторальные ограничения.

- Введение ограничений для компаний в Европе и США, которые имеют деловые связи с российским потребительским рынком и являются основными налогоплательщиками в бюджет россии-агрессора.

- Конфискация российских замороженных активов в полном объеме с целью улучшения финансирования программ поддержки Украины и активизации инвестиций в совместные военные проекты.

"Поэтому перестаньте жить в иллюзиях. Перестаньте верить, что есть какой-то другой выход, кроме поражения россии. Прекратите поощрять каннибала своими сомнениями и кормить его надеждами на то, что демократии не готовы к сопротивлению, а потому ему удастся переждать, дожать, "не проиграть" и договориться... Все понятно и очевидно. Есть черное и белое. И больше ничего...", - написал Подоляк в своем Twitter.

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