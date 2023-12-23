В Офісі Президента назвали пріоритетні дії для підвищення ефективності санкцій проти рф

Головний радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що одним з найважливіших завдань є повне позбавлення росії фінансових ресурсів для ведення війни проти України.
Він поділився пріоритетами для підвищення ефективності санкцій проти росії, вказавши кілька ключових напрямків:
- Проведення ретельного аналізу ефективності наявних обмежень та методів їх обхіду для подальшого удосконалення санкційної політики.
- Розроблення спеціального правового статусу для росії, що відкриє можливості для протидії "вторинним" санкціям та приватним компаніям, які допомагають обходити важливі секторальні обмеження.
- Введення обмежень для компаній в Європі та США, які мають ділові зв'язки з російським споживчим ринком та є основними платниками податків до бюджету росії-агресора.
- Конфіскація російських заморожених активів у повному обсязі з метою поліпшення фінансування програм підтримки України та активізації інвестицій у спільні військові проекти.
«Тому перестаньте жити в ілюзіях. Перестаньте вірити, що є якийсь інший вихід, окрім поразки росії. Припиніть заохочувати канібала своїми сумнівами і годувати його надіями на те, що демократії не готові до опору, а тому йому вдасться перечекати, дотиснути, "не програти" і домовитися... Все зрозуміло і очевидно. Є чорне і біле. І більше нічого...», – написав Подоляк у своєму Twitter.
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