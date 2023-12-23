В Офісі Президента назвали пріоритетні дії для підвищення ефективності санкцій проти рф

За словами Подоляка, санкції здатні дотиснути путіна припинити війну проти України.

Джерело фото: АрміяInform

Головний радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що одним з найважливіших завдань є повне позбавлення росії фінансових ресурсів для ведення війни проти України.

Він поділився пріоритетами для підвищення ефективності санкцій проти росії, вказавши кілька ключових напрямків:

Проведення ретельного аналізу ефективності наявних обмежень та методів їх обхіду для подальшого удосконалення санкційної політики.

Розроблення спеціального правового статусу для росії, що відкриє можливості для протидії "вторинним" санкціям та приватним компаніям, які допомагають обходити важливі секторальні обмеження.

Введення обмежень для компаній в Європі та США, які мають ділові зв'язки з російським споживчим ринком та є основними платниками податків до бюджету росії-агресора.

Конфіскація російських заморожених активів у повному обсязі з метою поліпшення фінансування програм підтримки України та активізації інвестицій у спільні військові проекти.

«Тому перестаньте жити в ілюзіях. Перестаньте вірити, що є якийсь інший вихід, окрім поразки росії. Припиніть заохочувати канібала своїми сумнівами і годувати його надіями на те, що демократії не готові до опору, а тому йому вдасться перечекати, дотиснути, "не програти" і домовитися... Все зрозуміло і очевидно. Є чорне і біле. І більше нічого...», – написав Подоляк у своєму Twitter.

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