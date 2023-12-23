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  1. В Україні

У Дніпрі затримали групу підлітків, які підозрюються у вбивстві безпритульної жінки

17:20, 23 грудня 2023
Семеро хлопців від 14 до 19 років підозрюються у вбивстві жінки та перевіряється їх причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка.
У Дніпрі затримали групу підлітків, які підозрюються у вбивстві безпритульної жінки
Джерело фото: Національна поліція України
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У Дніпрі поліція затримала групу підлітків за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах. Семеро хлопців у віці від 14 до 19 років підозрюються у скоєнні умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. Поліція також розслідує їх можливу причетність до інших аналогічних злочинів. Про це повідомила Національна поліція України.

Вбивство, що сталося в ніч з 2 на 3 грудня, було особливо жорстоким. Нападники знайшли безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили та нанесли кілька ножових поранень, в результаті чого вона померла. Того ж дня був спроба вбивства чоловіка, який проживав у недобудові. Він зміг втекти з численними тілесними ушкодженнями та звернутися за допомогою до автозаправної станції.

Згідно з отриманою інформацією, затримані можуть мати спільне спілкування з 23-річним мешканцем міста, який перебуває зараз під вартою та є підсудним за вбивство та розбійний напад.

Поліція встановила, що спілкування між ними відбувалося в групі у месенджері, де підтримували насильство та вчинення злочинів. Також, туди ж фігуранти скидали відео своїх злочинів. Під час обшуку квартири підозрюваного було вилучено мобільний телефон.

Семеро нападників залишаються під вартою. За їхніми діями може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

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