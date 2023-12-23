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  1. В Украине

В Днепре задержали группу подростков, которые подозреваются в убийстве бездомной женщины

17:20, 23 декабря 2023
Семеро парней от 14 до 19 лет подозреваются в убийстве женщины и проверяется их причастность к покушению на убийство и избиение мужчины.
В Днепре задержали группу подростков, которые подозреваются в убийстве бездомной женщины
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В Днепре полиция задержала группу подростков по подозрению в убийстве и других жестоких преступлениях. Семеро парней в возрасте от 14 до 19 лет подозреваются в совершении умышленного убийства бездомной женщины и проверяются на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины. Полиция также расследует их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Убийство, произошедшее в ночь со 2 на 3 декабря, было особенно жестоким. Нападавшие нашли бездомную женщину в заброшенном здании, избили и нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась. В тот же день была попытка убийства мужчины, который проживал в недострое. Он смог убежать с многочисленными телесными повреждениями и обратиться за помощью к автозаправочной станции.

Согласно полученной информации, задержанные могут иметь общее общение с 23-летним жителем города, который находится сейчас под стражей и является подсудимым за убийство и разбойное нападение.

Полиция установила, что общение между ними происходило в группе в мессенджере, где поддерживали насилие и совершение преступлений. Также, туда же фигуранты сбрасывали видео своих преступлений. Во время обыска квартиры подозреваемого был изъят мобильный телефон.

Семеро нападавших остаются под стражей. По их действиям может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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