Германию накроют массовые перебои в движении поездов: что работать путникам и как вернуть деньги

В течение всего 2024 года поезда Германии будут курсировать, однако с возможными перебоями в движении.

Источник фото: schengenvisainfo

Профсоюз GDL проголосовал за осуществление "полноценных" забастовок на Deutsche Bahn, заявив о планируемой 24-часовой "предупредительной забастовке" 8 декабря. Предупреждают, что перебои в движении поездов на немецкой железной дороге будут и в 2024 году. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

В следующем году протесты профсоюза, защищающего интересы машинистов, продолжатся из-за острых разногласий с Deutsche Bahn (DB) относительно рабочего графика и оплаты труда.

Ранее в этом месяце GDL анонсировала однодневную забастовку, которая привела к серьезным нарушениям в работе поездов, эксплуатируемых Deutsche Bahn.

Хотя профсоюз объявил, что забастовки не состоятся до 8 января 2024 года, протесты повлияют на железнодорожные поездки в начале нового года.

Путешествуя на железной дороге во время забастовки, стоит учесть несколько возможных вариантов:

- Deutsche Bahn иногда вводит "специальные условия", которые позволяют перенести путешествие на ранее или позже запланированное время.

- Есть возможность отложить поездку и воспользоваться билетом на более позднюю дату без ограничений.

- Бронирование можно отменить бесплатно.

- Если ваш поезд отменен, можно получить полное возмещение без каких-либо штрафных санкций.

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