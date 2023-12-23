Німеччину накриють масові перебої в русі поїздів: що роботи подорожнім та як повернути гроші

Протягом усього 2024 року потяги Німеччини будуть курсувати, проте із можливими перебоями в русі.

Джерело фото: schengenvisainfo

Профспілка GDL проголосувала за здійснення «повноцінних» страйків на Deutsche Bahn, заявивши про планований 24-годинний «попереджувальний страйк» 8 грудня. Попереджають, що перебої в русі поїздів на німецькій залізниці будуть і у 2024 році. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Наступного року протести профспілки, що захищає інтереси машиністів, продовжаться через гострі розбіжності з Deutsche Bahn (DB) стосовно робочого графіку та оплати праці.

Раніше цього місяця GDL анонсувала одноденний страйк, що призвів до серйозних порушень у роботі поїздів, які експлуатує Deutsche Bahn.

Хоча профспілка оголосила, що страйки не відбудуться до 8 січня 2024 року, протести вплинуть на залізничні поїздки на початку нового року.

Подорожуючи на залізниці під час страйку, варто врахувати декілька можливих варіантів:

Deutsche Bahn інколи запроваджує «спеціальні умови» які дозволяють перенести подорож на раніше або пізніше запланований час.

Є можливість відкласти поїздку та скористатися квитком на більш пізню дату без обмежень.

Бронювання можна скасувати безкоштовно.

Якщо ваш поїзд скасовано, можна отримати повне відшкодування без будь-яких штрафних санкцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.