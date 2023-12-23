Новообраний президент Аргентини звільнив близько 7 тисяч держслужбовців

Президент Аргентини підписав указ про скорочення державних витрат шляхом звільнення держслужбовців.

Джерело фото: Infocielo

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей оголосив про намір звільнити 7 тисяч державних службовців, які були призначені після 1 січня 2023 року, в рамках заходів з скорочення витрат державного бюджету. Про це повідомляє Infocielo.

Це рішення стало результатом мега Декрету про неурядові регуляції економіки, який викликав значні обурення серед громадськості і призвів до масових протестів у різних частинах країни. Національний уряд зараз готує проект указу, спрямований на зменшення державних видатків, що може призвести до звільнення тисяч держслужбовців.

За даними Infocielo, проект указу передбачає «приблизно 7 тисяч звільнень, а також перегляд умов для всіх державних працівників, які були найняті в останні 90 днів».

У зв'язку з цим, всі контракти працівників, які працювали у національній державній адміністрації, не будуть продовжені, а також буде проведено аналіз контрактів працівників в децентралізованих установах, таких як Anses, і в державних підприємствах, що перебувають під більшістю акцій держави.

Проект також вимагає, щоб компетентні органи кожної установи «провели повноцінний аудит персоналу, який був найнятий до 1 січня 2023 року, з метою перегляду умов контрактів». Якщо буде прийнято рішення продовжити контракти, вони повинні будуть обґрунтовані необхідністю подальшої співпраці з цими працівниками.

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