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Зірки в космосі скупчилися у вигляді різдвяної ялинки: фото

14:24, 23 грудня 2023
На відстані 2500 світлових років від Землі молоді зірки за допомогою своїх кольорів утворили зображення ялинки.
Зірки в космосі скупчилися у вигляді різдвяної ялинки: фото
Джерело фото: NASA
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NASA повідомила про нове зображення NGC 2264, відоме як «Різдвяна ялинка» – скупчення молодих зірок, розташоване у Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі.

Це нове складене зображення підкреслює схожість космічного об'єкта з різдвяною ялинкою за допомогою вибору кольорів та обертання. Зображення включає сині та білі вогні, які блимають у рентгенівському спектрі, засвідчені рентгенівською обсерваторією NASA Chandra. Оптичні дані з телескопа National Science Foundation WIYN на Кітт-Пік показують зелений колір газу у туманності, що відповідає "сосновим голкам" дерева, а інфрачервоні дані від огляду всього неба Two Micron відображають зірки переднього та заднього плану у білий колір. Зображення було повернуто приблизно на 160 градусів за годинниковою стрілкою від звичайного астрономічного положення на північ, щоб створити відчуття верхівки ялинки.

NGC 2264 складається з молодих зірок, які зазнають різноманітні зміни у світінні. Частково це пов'язано з магнітними полями, спалахами та змінами на їхній поверхні. Зображення підкреслює різноманітні процеси, які відбуваються в цьому космічному об'єкті та нагадує, що зміни зірок не є синхронізованими.

Програму Чандра керує NASA Marshall Space Flight Center, а наукові операції контролюються з Смітсонівської астрофізичної обсерваторії в Кембриджі, Массачусетс, і Берлінгтоні, Массачусетс.

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