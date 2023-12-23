Зірки в космосі скупчилися у вигляді різдвяної ялинки: фото

На відстані 2500 світлових років від Землі молоді зірки за допомогою своїх кольорів утворили зображення ялинки.

Джерело фото: NASA

NASA повідомила про нове зображення NGC 2264, відоме як «Різдвяна ялинка» – скупчення молодих зірок, розташоване у Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі.

Це нове складене зображення підкреслює схожість космічного об'єкта з різдвяною ялинкою за допомогою вибору кольорів та обертання. Зображення включає сині та білі вогні, які блимають у рентгенівському спектрі, засвідчені рентгенівською обсерваторією NASA Chandra. Оптичні дані з телескопа National Science Foundation WIYN на Кітт-Пік показують зелений колір газу у туманності, що відповідає "сосновим голкам" дерева, а інфрачервоні дані від огляду всього неба Two Micron відображають зірки переднього та заднього плану у білий колір. Зображення було повернуто приблизно на 160 градусів за годинниковою стрілкою від звичайного астрономічного положення на північ, щоб створити відчуття верхівки ялинки.

NGC 2264 складається з молодих зірок, які зазнають різноманітні зміни у світінні. Частково це пов'язано з магнітними полями, спалахами та змінами на їхній поверхні. Зображення підкреслює різноманітні процеси, які відбуваються в цьому космічному об'єкті та нагадує, що зміни зірок не є синхронізованими.

Програму Чандра керує NASA Marshall Space Flight Center, а наукові операції контролюються з Смітсонівської астрофізичної обсерваторії в Кембриджі, Массачусетс, і Берлінгтоні, Массачусетс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.