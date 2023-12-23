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Звезды в космосе скопились в виде рождественской елки: фото

14:24, 23 декабря 2023
На расстоянии 2500 световых лет от Земли молодые звезды с помощью своих цветов образовали изображение елки.
Звезды в космосе скопились в виде рождественской елки: фото
Источник фото: NASA
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NASA сообщила о новом изображении NGC 2264, известном как "Рождественская елка" - скопление молодых звезд, расположенное в Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Это новое составное изображение подчеркивает сходство космического объекта с рождественской елкой с помощью выбора цветов и вращения. Изображение включает синие и белые огни, которые мигают в рентгеновском спектре, засвидетельствованные рентгеновской обсерваторией NASA Chandra. Оптические данные с телескопа National Science Foundation WIYN на Китт-Пик показывают зеленый цвет газа в туманности, что соответствует "сосновым иглам" дерева, а инфракрасные данные от обзора всего неба Two Micron отражают звезды переднего и заднего плана в белый цвет. Изображение было повернуто примерно на 160 градусов по часовой стрелке от обычного астрономического положения на север, чтобы создать ощущение верхушки елки.

NGC 2264 состоит из молодых звезд, которые испытывают различные изменения в свечении. Частично это связано с магнитными полями, вспышками и изменениями на их поверхности. Изображение подчеркивает различные процессы, которые происходят в этом космическом объекте и напоминает, что изменения звезд не являются синхронизированными.

Программу Чандра руководит NASA Marshall Space Flight Center, а научные операции контролируются из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, Массачусетс, и Берлингтоне, Массачусетс.

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