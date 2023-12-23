В британской разведке озвучили еще одну проблему на линии фронта

ВСУ и российские оккупанты страдают от аномального количества крыс и мышей в некоторых районах линии фронта.

Фото: armyinform.com.ua

Минобороны Британии со ссылкой на отчет разведки сообщило, что в последние недели как украинские войска, так и российские оккупанты страдают от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта.

«Теплая осень этого года вместе с достаточным количеством еды с полей, которые остались не убранными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов», – отмечают в разведке.

Поскольку погода стала холоднее, мыши ищут теплые места в транспортных средствах и оборонных позициях. Как отмечает разведка, грызуны добавят дополнительное давление на боевой дух бойцов на передовой.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военного оборудования, перегрызая кабели. Это было зафиксировано в том же районе во время Второй мировой войны.

«Неофициальные отчеты также свидетельствуют о том, что российские подразделения начали страдать от увеличения случаев заболевания, которые войска объясняют проблемой с вредителями», - отмечает разведка.

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