У британській розвідці озвучили ще одну проблему на лінії фронту

ЗСУ та російські окупанти страждають від аномальної кількості щурів та мишей у деяких районах лінії фронту.

Фото: armyinform.com.ua

Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що в останні тижні як українські війська, так і російські окупанти страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

«Тепла осінь цього року разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися не збирані через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів», – зазначають у розвідці.

Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

«Неофіційні звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками», – зазначає розвідка.

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