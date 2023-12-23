Розстріляли українця та спалили його тіло: заочно повідомлено про підозру військовим рф

Фігурантам інкримінується порушення законів й звичаїв війни, за що їм загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що встановлено двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил рф на прізвиська «Комуніст» та «Фанат», а також військового 202-го мотострілецького полку так званої «лнр», які причетні до серії тяжких злочинів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У період окупації Ізюмського та Куп’янського районів фігуранти неодноразово під погрозою розстрілу відбирали автомобілі у місцевих жителів.

«Так, у березні 2022 року з метою пересування околицями населених пунктів військові рф, погрожуючи зброєю, відібрали у місцевого жителя машину марки «Део». Через деякий час вони спалили автівку в полі.

Один з епізодів взагалі закінчився вбивством. У липні 2022 року уродженець Курської області рф, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку на прізвисько «Фанат», приїхав до фермерського господарства нібито з метою ремонту машини радянського виробництва. Покликавши господаря, який мав проукраїнську позицію, окупант пострілом у голову вбив чоловіка, а автівку через несправність двигуна спалив», - сказано у повідомленні.

Загалом, за час тимчасової окупації солдати російської армії відібрали шість автівок та один двигун до човна на суму майже мільйон гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовослужбовцям збройних сил рф заочно повідомлено про підозру.

В межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки у батьків одного з підозрюваних та виявили заборонену символіку, газету ворожих ЗМІ та засоби зв’язку.

Відповідно до українського законодавства за скоєне підозрюваним загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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