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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

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Верховний Суд виснував, чи може адвокат БПД, щодо якого було постановлено ухвалу про заміну через неналежний захист інтересів обвинуваченого, оскаржити вирок суду

Місцевий суд задовольнив клопотання обвинуваченого про заміну захисника і доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити йому іншого захисника

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

  1. В Україні

Розстріляли українця та спалили його тіло: заочно повідомлено про підозру військовим рф

13:57, 23 грудня 2023
Фігурантам інкримінується порушення законів й звичаїв війни, за що їм загрожує до 15-ти років ув’язнення.
Розстріляли українця та спалили його тіло: заочно повідомлено про підозру військовим рф
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що встановлено двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил рф на прізвиська «Комуніст» та «Фанат», а також військового 202-го мотострілецького полку так званої «лнр», які причетні до серії тяжких злочинів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У період окупації Ізюмського та Куп’янського районів фігуранти неодноразово під погрозою розстрілу відбирали автомобілі у місцевих жителів.

«Так, у березні 2022 року з метою пересування околицями населених пунктів військові рф, погрожуючи зброєю, відібрали у місцевого жителя машину марки «Део». Через деякий час вони спалили автівку в полі.

Один з епізодів взагалі закінчився вбивством. У липні 2022 року уродженець Курської області рф, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку на прізвисько «Фанат», приїхав до фермерського господарства нібито з метою ремонту машини радянського виробництва. Покликавши господаря, який мав проукраїнську позицію, окупант пострілом у голову вбив чоловіка, а автівку через несправність двигуна спалив», - сказано у повідомленні.

Загалом, за час тимчасової окупації солдати російської армії відібрали шість автівок та один двигун до човна на суму майже мільйон гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовослужбовцям збройних сил рф заочно повідомлено про підозру.

В межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки у батьків одного з підозрюваних та виявили заборонену символіку, газету ворожих ЗМІ та засоби зв’язку.

Відповідно до українського законодавства за скоєне підозрюваним загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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