Расстреляли украинца и сожгли его тело: заочно сообщено о подозрении военным рф

Фигурантам инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, за что им грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что установлены двое военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил рф на прозвища «Коммунист» и «Фанат», а также военного 202-го мотострелкового полка так называемой «лнр», причастных к серии преступлений. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В период оккупации Изюмского и Купянского районов фигуранты не раз под угрозой расстрела отбирали автомобили у местных жителей.

«Так, в марте 2022 года с целью передвижения по окрестностям населенных пунктов военные рф, угрожая оружием, отобрали у местного жителя машину марки «Део». Через некоторое время они сожгли машину в поле.

Один из эпизодов вообще закончился убийством. В июле 2022 года уроженец Курской области россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка по прозвищу «Фанат», приехал в фермерское хозяйство якобы с целью ремонта машины советского производства. Позвав хозяина, который имел проукраинскую позицию, оккупант выстрелом в голову убил мужчину, а автомобиль из-за неисправности двигателя сжег», - говорится в сообщении.

Всего за время временной оккупации солдаты российской армии отобрали шесть автомобилей и один двигатель к лодке на сумму почти миллион гривен.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры военнослужащим вооруженных сил россии заочно уведомлено о подозрении.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски у родителей одного из подозреваемых и обнаружили запретную символику, газету вражеских СМИ и средства связи.

Согласно украинскому законодательству за совершенное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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