В Киевской области легковушка снесла пенсионерку на пешеходном переходе, фото

Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пьяницу, 22 декабря, в Броварах по улице Симона Петлюры 30-летний водитель легковушки Hyundai совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«В результате аварии, 65-летний женщине оказали медицинскую помощь. В связи с незначительными травмами ее отпустили домой», - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что по данному факту следователи начали предварительное расследование.

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