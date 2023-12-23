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  1. В Украине

Чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы — ГБР

12:38, 23 декабря 2023
Чиновник способствовал оформлению липовой «командировки» трем городским депутатам и одному из их помощников.
Чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы — ГБР
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Государственное бюро расследований разоблачило руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно «направлял» депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Должностное лицо способствовало оформлению липовой «командировки» трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части», - говорится в сообщении.

В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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