В Украине для получателей пенсий готовят приятный сюрприз

Предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года.

Фото: 24tv.ua

Правительство планирует продлить сроки для идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Как сообщили в Минреинтеграции, проект постановления Кабмина о продлении срока прохождения физической идентификации получателей пенсий на 3 месяца уже разработан. В ближайшее время этот проект должен быть вынесен на рассмотрение Правительства.

В частности, предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, которых было взято на учет до 24 февраля 2022 года.

«На горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами о сроках прохождения идентификации в Ощадбанке. Очень важно, чтобы люди успели его пройти и продолжили получать пенсии», – подчеркнула Вицепремьерка Ирина Верещук.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

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