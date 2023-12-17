Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности

Кабмин 15 декабря одобрил законопроект об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.
Предлагается внести изменения, касающиеся особенностей назначения и выплаты пенсии лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.
В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом. Это по состоянию на 2024 год – 2361 грн.
Также одобрен проект Закона о внесении изменений в УПК в отношении подозреваемых лиц, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения.
Законопроект направлен на налаживание взаимодействия следователей, прокуроров с Пенсионным фондом Украины для урегулирования вопросов, связанных с выплатой пенсий подозреваемым лицам, обвиняются в совершении умышленного уголовного правонарушения.
Проектом Закона предлагается внести изменения в УПК, предусмотрев информирование следователями, прокурорами Пенсионного фонда о подозреваемом, обвиняемом в совершении умышленного уголовного правонарушения, предусмотренного рядом статей УК, имеющего право на пенсионное обеспечение, об объявлении его в розыск, международный розыск и о снятии его с розыска, международного розыска.
Автор: Наталя Мамченко
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