Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Рада рассмотрит законопроект, которым дела ликвидированного ОАСК планируется разбросать по другим окружным административным судам

Комитет рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект 10244, согласно которому дела ликвидированного Окружного админсуда Киева будут переданы разным окружным административным судам.

Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности

Предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение определенных преступлений, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы производится в размере, не более 2 361 грн.

Определение следственного судьи, которым прокурора обязали принять постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежит обжалованию в апелляционном порядке, - ВС

Верховный Суд подчеркнул, что решение вопроса о законности отказа апелляционного суда в рассмотрении жалобы на решение следственного судьи зависит от ответа на вопрос, имел ли следственный судья полномочия принять такое решение.

По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности

10:00, 17 декабря 2023
Предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение определенных преступлений, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы производится в размере, не более 2 361 грн.
Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Кабмин 15 декабря одобрил законопроект об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Предлагается внести изменения, касающиеся особенностей назначения и выплаты пенсии лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом. Это по состоянию на 2024 год – 2361 грн.

Также одобрен проект Закона о внесении изменений в УПК в отношении подозреваемых лиц, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения.

Законопроект направлен на налаживание взаимодействия следователей, прокуроров с Пенсионным фондом Украины для урегулирования вопросов, связанных с выплатой пенсий подозреваемым лицам, обвиняются в совершении умышленного уголовного правонарушения.

Проектом Закона предлагается внести изменения в УПК, предусмотрев информирование следователями, прокурорами Пенсионного фонда о подозреваемом, обвиняемом в совершении умышленного уголовного правонарушения, предусмотренного рядом статей УК, имеющего право на пенсионное обеспечение, об объявлении его в розыск, международный розыск и о снятии его с розыска, международного розыска.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео